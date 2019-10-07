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  3. Onur Saylak, eski eşi Tuba Büyüküstün'ü silemiyor

Onur Saylak, eski eşi Tuba Büyüküstün'ü silemiyor

Onur Saylak, eski eşi Tuba Büyüküstün'ü silemiyor

Tuba Büyüküstün'ün eski eşi Onur Saylak, bir dergiye röportaj verdi. Röportaj esnasında bir ayrıntı ise dikkat çekti.

Onur Saylak ile Tuba Büyüküstün, 6 yıllık evliliklerini 2017'de sonlandırmıştı. Evlilik döneminde Onur Saylak; Tuba Büyüküstün, 7 yaşındaki ikiz kızları Toprak ile Maya ve kendisinin adının baş harflerini temsil eden bir dövme yaptırmıştı.

VAZGEÇEMEDİ

Son olarak bir dergiye röportaj veren Onur Saylak'ın, ‘TMTO’ harflerinden oluşan dövmesindeki 'T' harfini sildirmediği dikkat çekti. Öte yandan Tuba Büyüküstün, 1.5 yıldır Umut Evirgen ile birlikte.

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