Onur Saylak, eski eşi Tuba Büyüküstün'ü silemiyor

Onur Saylak ile Tuba Büyüküstün, 6 yıllık evliliklerini 2017'de sonlandırmıştı. Evlilik döneminde Onur Saylak; Tuba Büyüküstün, 7 yaşındaki ikiz kızları Toprak ile Maya ve kendisinin adının baş harflerini temsil eden bir dövme yaptırmıştı.

VAZGEÇEMEDİ

Son olarak bir dergiye röportaj veren Onur Saylak'ın, ‘TMTO’ harflerinden oluşan dövmesindeki 'T' harfini sildirmediği dikkat çekti. Öte yandan Tuba Büyüküstün, 1.5 yıldır Umut Evirgen ile birlikte.