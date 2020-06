Onur Can Özcan ne zaman vefat etti? Onur Can Özcan kimdir, kaç yaşındaydı?

Onur Can Özcan, sevenleri tarafından ölüm yıldönümünde anılıyor. Onur Can Özcan kimdir, kaç yaşındaydı? soruları da gündemde araştırılıyor. 3 Haziran'da Şile'nin İmrenli koyu mevkiinde 5 arkadaşı ile birlikte tekneyle açılan Onur Can Özcan ve arkadaşlarının yer aldığı tekne alabora oldu ve Onur Can Özcan hayatını kaybetti. Özcan'ın ölüm haberi sevenleri ve ünlü şarkıcıları yasa boğdu.

ONUR CAN ÖZCAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

6 Kasım 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Özcan, besteci, solist ve söz yazarı olarak tanınıyor. YouTube'de yayınladığı amatör videolar ile kısa sürede popüler hale gelen genç şarkıcı "Yaramızda Kalsın", "Yalnızlığın Ezgisi", "Çilingir", "Kibrit", "Gülümse Kadın" ve "İntihaşk" gibi şarkılarıyla geniş kitleler tarafından sevildi. Onurcan Özcan, pek çok ünlü isime beste ve söz yazarlığı yapmıştır. Birlikte çalıştığı Ferhat Göçer ve Merve Özbey, sanatçının şarkılarını da seslendirmiştir.

ONUR CAN ÖZCAN ÖLÜM TARİHİ

Başarılı genç isim, 3 Haziran 2018 yılında Şile'de arkadaşlarıyla kiralardıkları teknenin alabora olması sonucunda kayboldu. Arama çalışmalarının ardından genç yeteneğin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay sırasında denize düşen Recep Yıldırım'ı denizden çıkarmayı başaran çevredekiler ambulansa haber vermişti. Denizden çıkarılan Recep Yıldırım'ın hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Alabora olan teknede bulunan Levent Sarı (30) Ulaş Sarı (23) Hasan Ekşi (23) sağ olarak kurtarılırken Onur Can Özcan'a ulaşılamamıştı. Bir gün süren arama kurtarma çalışmalarının ardından Onur Can Özcan'ın cansız bedenine bir gün sonra ulaşılmıştı.



5 Haziran 2018 tarihinde ise defin işlemi gerçekleşti. Özcan'ın vefatından kısa bir süre sonra kaydettiği son şarkısı 'Dip' YouTube kanalından yayınlandı. Şarkı kısa sürede 3.766.710 kişi tarafından dinlendi.

Onur Can Özcan hayatını kaybettiğinde 21 yaşındaydı.