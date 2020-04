Onurcan Özcan kimdir, kaç yaşında? Onur Can Özcan ölüm tarihi ne zaman? İşte ölüm nedeni…

Onurcan Özcan kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtı gündemde sıklıkla araştırılıyor. Merve Özbey’in seslendirdiği ‘Yaramızda Kalsın’ şarkısıyla anılan ünlü söz yazarı, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Şile'nin İmrenli koyu mevkiinde 5 arkadaşı ile birlikte tekneyle açılan Onur Can Özcan ve arkadaşlarının yer aldığı tekne alabora olmuştu. Onur Can Özcan ölüm tarihi ne zaman? sorusunun yanıtı ve ölümü ile ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

ONUR CAN ÖZCAN KİMDİR?

21 yaşındaki besteci, solist ve söz yazarı Onur Can Özcan, Youtube'da yayınladığı videolar milyonlarca kez tıklanan ve 2018 yılında gençler arasında popüler olan bir isimdi.

Onur Can Özcan Özcan, özellikle "Yaramızda Kalsın", "Yalnızlığın Ezgisi", "Çilingir", "Kibrit", "Gülümse Kadın" ve "İntihaşk" gibi şarkılarıyla pek çok kişi tarafından tanınıyor. ‘Yaramızda Kalsın’ isimli şarkısını Merve Özbey seslendirmiş ve oldukça büyük beğeni toplamıştı.

ONUR CAN ÖZCAN ÖLÜM TARİHİ VE NEDENİ

3 Haziran 2018 yılında Şile'nin İmrenli mevkiinde 5 arkadaşı ile birlikte tekne ile açılan Onur Can Özcan'ın bulunduğu tekne alabora olmuştu. Olay sırasında denize düşen Recep Yıldırım'ı denizden çıkarmayı başaran çevredekiler ambulansa haber vermişti. Denizden çıkarılan Recep Yıldırım'ın hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Alabora olan teknede bulunan Levent Sarı (30) Ulaş Sarı (23) Hasan Ekşi (23) sağ olarak kurtarılırken Onur Can Özcan'a ulaşılamamıştı. Bir gün süren arama kurtarma çalışmalarının ardından Onur Can Özcan'ın cansız bedenine bir gün sonra ulaşılmıştı.