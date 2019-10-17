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  3. Onur Büyüktopçu'dan veda açıklaması! Yemekteyiz'den Damat Bayıldı'ya geçmişti ama...

Onur Büyüktopçu'dan veda açıklaması! Yemekteyiz'den Damat Bayıldı'ya geçmişti ama...

Onur Büyüktopçu'dan veda açıklaması! Yemekteyiz'den Damat Bayıldı'ya geçmişti ama...

'Yemekteyiz' programına veda ederek 'Damat Bayıldı'ya geçiş yapan sunucu Onur Büyüktopçu hayal kırıklığına uğradı. Büyüktopçu, programın final yapacağını duyurdu.

Geçtiğimiz aylarda 'Yemekteyiz'deki sunuculuk görevini Seda Sayan'a bırakarak 'Damat Bayıldı' programına geçiş yapan Onur Büyüktopçu, umduğunu bulamadı. Reytinglerde istenen sonucu alamayan program ekranlara veda kararı aldı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Ünlü sunucu, geçen ay yaptığı açıklamada "Her şey çok güzel gidiyor" dese de, programın ekranlara veda edeceği öğrenildi. Haberleri doğrulayan Onur Büyüktopçu, sosyal medya hesabından şunları paylaştı:

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