Onur Büyüktopçu'dan Seda Sayan'a: Beni sinir ediyorsun!

Türk Sanat Müziği, Türkçe Pop, Halk Müziği ve Arabesk şarkılardan oluşan geniş repertuvarı ile kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir akşam yaşatan Seda Sayan, güzelliği ile de herkesi mest etti. Sahnede Tolga Çam ve Carmen Aksu imzalı iki ayı kostüm giyen Seda Sayan’ı dinlemeye gelenler arasında Enis Arıkan, Hazal Ergüçlü, Ezgi Mola, Mustafa Aksakallı, Eren Yorulmazer, Onur Büyüktopçu, Umut Açıkgöz, Murat Kurşun, Sitare Akdilek, Atilla Karat Sibel Barış ve oğlu Oğulcan Engin gibi birçok ünlü isim de vardı.

'BENİ ONUR BÜYÜKTOPÇU YAKTI'

Sahneye ilk önce Enis Arıkan’ı davet eden Sayan ve ünlü oyuncu arasında yaşanan diyaloglar mekanı dolduranları kırdı geçirdi. Enis Arıkan’dan sonra Yemekteyiz sunuculuğunu devraldığı Onur Büyüktopçu’yu sahneye çağıran ünlü sanatçı ve Büyüktopöu arasındaki diyaloglar büyük alkış aldı. “Oğulcan ile Acun yaktı beni diyordum. Sonradan düşündüm beni Onur Büyüktopçu yaktı.” diyen Seda Sayan’a yanıt olarak Onur Büyüktopçu şunları söyledi:

'BENİ SİNİR EDİYORSUN'

“Ben günde 1 bölüm çekiyordum 10 saate yakın sürüyordu. Çekimlerden sonra eve gidip direkt yatağa giriyordum. Enerjim bitiyordu, başka bir şey yapamıyordum. Seda Sayan konsere gidiyor, O Ses Türkiye’yi çekiyor, Günde 2 bölüm Yemekteyiz çekiyor. Nasıl bir enerjidir. Fitsin, zayıfsın beni sinir ediyorsun.”