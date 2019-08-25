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Onur Büyüktopçu'dan Seda Sayan itirazı

Onur Büyüktopçu'dan Seda Sayan itirazı

Kiralık Aşk dizisiyle şöhreti yakalayan ardından da Yemekteyiz programını sunan Onur Büyüktopçu, yarışmanın yeni sunucusu Seda Sayan'la ilgili iddiayı yanıtladı.

Onur Büyüktopçu önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Yeni bir projeyle ekrana gelmeye hazırlanan oyuncu, Yemekteyiz’in yeni sunucusu Seda Sayan hakkında konuştu.

Büyüktopçu, “Ayağımın kaydırıldığı yönünde haberler çıktı. Böyle bir şey asla yok. Ben Seda ablayı çok seviyorum. Zaten tecrübesi ve başarısıyla harika biri. Benden bayrağı devir aldı ve gayet iyi” diye konuştu.

Onur Büyüktopçu, Haziran ayında Yemekteyiz'in tanıtımını paylaşan Sayan'a "Hayırlı olsun, harika olacağına eminim. Ama Allah kolaylık versin. Bol bol reytingler inşallah." mesajı göndermişti. 

 

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