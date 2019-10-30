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  3. Onur Büyüktopçu'dan canlı yayında şaşırtan itiraf: Para karşılığı biriyle evlenmeyi düşündüm!

Onur Büyüktopçu'dan canlı yayında şaşırtan itiraf: Para karşılığı biriyle evlenmeyi düşündüm!

Onur Büyüktopçu'dan canlı yayında şaşırtan itiraf: Para karşılığı biriyle evlenmeyi düşündüm!

Ünlü oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu, 2.Sayfa programına konuk oldu. Birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulunan Büyüktopçu, bir dönem İngiltere’de öğrenciyken orada kalmak için para karşılığı birisiyle evlenmeyi düşündüğünü de itiraf etti.

İşte Onur Büyüktopçu’nun açıklamalarından satır başları...

-Ben İngiltere’de yaşarken orada kalmak için ‘şansımı deneyeyim burada kalayım’ diye düşündüm ama olmadı. Bir dönem araştırdım bu işleri ama beni alan çıkmadı.

-Bu işler yurtdışında böyle. Orada kaldıkça belli bir süre sonra; ‘ben sana para vereyim benimle evlen, ben de burada oturma ve çalışma izini alayım para kazanayım’ diye düşünüyorsun.

-Ben kimseye bu teklifi yapmadım ama araştırdım, sonra düşündüm bana göre bir iş olmadığını anladım. Çünkü evlenince 5-6 ay aynı evde yaşamak gerekiyormuş.

-‘Hani evlendim, oturum izni aldım sen yoluna ben yoluma’ diye bir şey yok ben de vazgeçtim.

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