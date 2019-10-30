Onur Büyüktopçu'dan canlı yayında şaşırtan itiraf: Para karşılığı biriyle evlenmeyi düşündüm!

İşte Onur Büyüktopçu’nun açıklamalarından satır başları...

-Ben İngiltere’de yaşarken orada kalmak için ‘şansımı deneyeyim burada kalayım’ diye düşündüm ama olmadı. Bir dönem araştırdım bu işleri ama beni alan çıkmadı.

-Bu işler yurtdışında böyle. Orada kaldıkça belli bir süre sonra; ‘ben sana para vereyim benimle evlen, ben de burada oturma ve çalışma izini alayım para kazanayım’ diye düşünüyorsun.

-Ben kimseye bu teklifi yapmadım ama araştırdım, sonra düşündüm bana göre bir iş olmadığını anladım. Çünkü evlenince 5-6 ay aynı evde yaşamak gerekiyormuş.

-‘Hani evlendim, oturum izni aldım sen yoluna ben yoluma’ diye bir şey yok ben de vazgeçtim.