01 Ocak 2021 Cuma 16:52 | Son Güncelleme:
Onur Büyüktopçu ve Seda Sayan arasında neler oluyor? Aralarına soğukluk girdi
TV8'de yayınlanan Yemekteyiz ve Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfak'ta yarışmalarının sunuculuğunu üstlenen Onur Büyüktopçu'nun işine devam ettiği dönemlerde Seda Sayan ile anlaşma sağlanmıştı. İki projesi de elinden alındığı konuşulan Onur Büyüktopçu, Seda Sayan'ın iyi yıl dileğine karşılık vermedi.
Onur Büyüktopçu'nun sunduğu Yemekteyiz ve Gelinim Mutfak'ta programlarını Seda Sayan sunmaya başlamıştı. Snobmagazin'in haberine göre ikili arasında soğukluk yaşandı.
'Yemekteyiz' programından sonra ortaya çıkan, 'Seda Sayan, Onur Büyüktopçu'nun ayağını kaydırdı' iddialarına Büyüktopçu o dönem, "Ayağımın kaydırıldığı yönünde haberlerin aslı yok. Seda Abla'yı çok seviyorum" diyerek, Sayan'ı savunmuştu.
'Gelinim Mutfakta' programında yaşanan değişimin ardından aynı iddialar gündeme geldi. Seda Sayan, Onur Büyüktopçu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı yeni yıl mesajında 'Mutlu yıllara sağlıkla inşallah kardeşim' yorumunu yazdı.
Onur Büyüktopçu'nun Seda Sayan'ın yorumunu beğenmemesi ve cevap vermemesi kafaları karıştırdı.