02 Haziran 2019 Pazar 14:12 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2019 Pazar 14:26
Onur Büyüktopçu, sunuculuğunu yaptığı Yemekteyiz programından ayrıldığını duyurdu
İlk olarak bir magazin programında dile getirilen ayrılık iddiası oyuncu Onur Büyüktopçu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gerçeğe döndü.
Tv8'de önümüzdeki bölümlerde sezon finali yapacak olan Yemekteyiz programı, büyük bir değişikliğe gidecek. Sunucusu olan Onur Büyüktopçu proğramla yollarını ayırdığını açıkladı. Haberi Söylemezsem Olmaz programı duyururken aynı zamanda Büyüktopçu’nun yerine Yemekteyiz programını önümüzdeki sezonda Seda Sayan’ın sunacağı iddia edildi.
Bu iddiaların ardından Yemekteyiz sevenlerine Onur Büyüktopçu sosyal medya hesabından şu satırları paylaştı: