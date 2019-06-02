Onur Büyüktopçu, sunuculuğunu yaptığı Yemekteyiz programından ayrıldığını duyurdu

Tv8'de önümüzdeki bölümlerde sezon finali yapacak olan Yemekteyiz programı, büyük bir değişikliğe gidecek. Sunucusu olan Onur Büyüktopçu proğramla yollarını ayırdığını açıkladı. Haberi Söylemezsem Olmaz programı duyururken aynı zamanda Büyüktopçu’nun yerine Yemekteyiz programını önümüzdeki sezonda Seda Sayan’ın sunacağı iddia edildi.

Bu iddiaların ardından Yemekteyiz sevenlerine Onur Büyüktopçu sosyal medya hesabından şu satırları paylaştı: