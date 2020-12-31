Gelinim Mutfakta'nın 3. sezonu Onur Büyüktopçu ile ekrana geliyordu. Geçen günlerde programın 4 Ocak itibarıyla Seda Sayan tarafından sunulacağı açıklandı. Programın sıkı takipçileri Onur Büyüktopçu Gelinim Mutfakta'dan neden ayrıldı? Onur Büyüktopçu hangi programa geçecek? sorularına yanıt aramaya başladı. Büyüktopçu, yeni yıl ile beraber programda yer almayacak.

ONUR BÜYÜKTOPÇU GELİNİM MUTFAKTA'DAN NEDEN AYRILDI?

Onur Büyüktopçu Gelinim Mutfakta'dan neden ayrıldığı hakkında net bir açıklama bulunmuyor. Kanal D'nin resmi internet sitesi üzerinde yer alan haber ise şu şekilde:

"3 yıldır hafta içi her gün izleyicileriyle buluşan Gelinim Mutfakta, 2021’in ilk pazartesi günü olan 4 Ocak Pazartesi günü Seda Sayan’ın sunumuyla ekranda olacak. Samimi tavırlarıyla gönüllerde taht kuran Seda Sayan’ın programa da iddialı bir giriş yapacağı belirtildi.

Programın çiçeği burnunda sunucusu Seda Sayan, “Yeniden hayranlarımla buluşacak olmak benim için mutluluk verici. Mutfakta olmak ve yemek yapmak benim için büyük bir tutkuydu. Ve bu konuda mütevazi olamayacağım ama çok iddialıyım” dedi.

Sayan, dağıttıkları ödüllerle de rakiplerinin bulunmadığını belirterek “Her bölümün sonunda çeyrek altın ve her hafta finalinde de 5 altın bilezik dağıtıyoruz. Eli hamarat bütün gelinleri kayınvalideleri ile birlikte Gelinim Mutfakta’ ya bekliyorum. Çıkıp çıkıp gelsinler” diye konuştu.

GELİNİM MUTFAKTA NEDİR?

Gelinim Mutfakta, 12 Mart 2018 tarihinde yayımlanmaya başlayan, 4 gelinin 4 kayınvalidesiyle yarıştığı bir yemek yarışmasıdır. Yarışma hafta içi her gün Kanal D'de yayımlanmaktadır. Yarışmayı ilk 2 sezon Fatih Ürek sundu. 3 sezonu ise Onur Büyüktopçu devralmıştı. Kayınvalideler gelinlerin yaptığı yemekler ile beraber gelinlere puan veriyor