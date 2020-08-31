Onur Buldu'nun eşi Duygu Koz kaç yaşında? Onur Buldu kimdir, nereli?

Geçen Nisan ayında evlenen Onur Buldu ile Duygu Koz, pandemi sebei ile erteledikleri düğünlerini dün akşam gerçekleştirdi. Güldür Güldür Show'un oyuncusu Onur Buldu, İngilizce öğretmeni sevgilisi Duygu Koz'la nisan ayında evinin bahçesinde kıyılan nikah ile evlenmişti. Bu haberin ardından Onur Buldu kimdir, nereli? Onur Buldu'nun eşi Duygu Koz kaç yaşında? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu.



ONUR BULDU KİMDİR, NERELİ?



Onur Buldu, 4 Ağustos 1982 tarihinde İzmir’in Bergama ilçesinde dünyaya geldi. Annesi Tuncelili ebe hemşire, babası bir öğretmendir. İzmir, Menemen'de büyüyen Onur Buldu, Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda bir süre görev aldı ve Keşanlı Ali Destanı oyununda oynadı. Daha sonra İstanbul'a yerleşen oyuncu, birçok dizi ve sinema yapımında rol aldı. "Papatyam" dizisinde usta oyuncu Metin Akpınar ile karşılıklı oynadı.

Show tv'de yayınlanan "Güldür Güldür" adlı mizah programında oynamaktadır. "Güldür Güldür" adlı televizyon şovunda Ali Sunal, Alper Kul, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Burak Topaloğlu, Dilşah Demir, Doğa Rutkay, Doğukan Polat, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Çağlar Çorumlu, Özgün Aydın, Şirincan Çakıroğlu ile beraber oynadı.

DUYGU KOZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



Duygu Koz 1988 yılında dünyaya geldi. Lise öğrenimini tamamladıktan sonra üniversite eğitimine öğretmenlik bölümünde devam etti. Okuldan mezun oldukta sonra İstanbul’da İngilizce öğretmenliği yapmaya başladı.