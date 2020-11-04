Onur Bay kaç yaşında? Onur Bay kimdir, nereli?

Onur Bay hakkından bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar konuyu yakından takip ediyor. Ekranların sevilen yapımları arasında yer alan Arka Sokaklar dizisi ile tanındı. Dizide Hüsnü Çoban'ın oğlu Tekin karakterini canlandıran Onur Bay Çakallarla Dans filminde de rol almıştı. Onur Bay İstanbul Kültür Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünde eğitim hayatına devam etmektedir.

ONUR BAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Onur Bay, 19 Mart 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Arka Sokaklar dizisine 2006 yılında çocuk yaşlardayken Tekin karakteriyle dahil olan Onur Bay, 1996 yılında dünyaya gelmiştir. İlköğretim eğitimini Susanoğlu İlköğretim Okulu’nda tamamladıktan sonra İstanbul Kültür Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünde eğitimine devam eden Onur Bay, Çakallarla Dans filminde de rol almıştır.