Onuncu sezonu Mars'ta çekeceğiz 

Dizide Hızır Reis karakterini canlandıran Oktay Kaynarca, bu kadar başarılı olacağını tahmin etmediğini söylerken projenin diğer başrol oyuncusu Tarık Ünlüoğlu ise iddialı bir çıkış yaptı: “Mars'a bilet aldık. 10. sezonu orada çekeceğiz. Dört sezon olmuş ve halk bizi seviyor."