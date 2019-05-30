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30 Mayıs 2019 Perşembe 08:00 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 04:24

Onuncu sezonu Mars'ta çekeceğiz 

Onuncu sezonu Mars'ta çekeceğiz 

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 9. sezon finalini iftar davetiyle yaptı. Watergarden Kaşıbeyaz’da yapılan davete tüm dizi ekibi katıldı.

 Dizide Hızır Reis karakterini canlandıran Oktay Kaynarca, bu kadar başarılı olacağını tahmin etmediğini söylerken projenin diğer başrol oyuncusu Tarık Ünlüoğlu ise iddialı bir çıkış yaptı: “Mars'a bilet aldık. 10. sezonu orada çekeceğiz. Dört sezon olmuş ve halk bizi seviyor."

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