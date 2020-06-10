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  3. Önce arı soktu, sonra merdivenlerden yuvarlandı... Demet Evgar'ın başına gelmeyen kalmadı!
10 Haziran 2020 Çarşamba 16:26 | Son Güncelleme:

Önce arı soktu, sonra merdivenlerden yuvarlandı... Demet Evgar'ın başına gelmeyen kalmadı!

Önce arı soktu, sonra merdivenlerden yuvarlandı... Demet Evgar'ın başına gelmeyen kalmadı!

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Demet Evgar; aynı günde dudağını iki kez arı soktuğunu ve merdivenlerden düştüğünü söyledi. Arı soktuğu için dudağı şişen Evgar, "Dolgu yaptırdım gayet doğal oldu" diyerek kendisini tiye almayı da ihmal etmedi.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Demet Evgar, talihsiz geçen bir gününü takipçileriyle paylaştı. İki kez soktuğunu ve merdivenden düştüğünü söyleyen 40 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından yayınladığı videosunda arı soktuğu için şişen dudaklarını "Botoks değil, dolgu yaptırdım. Bana normal geliyor. Bence gayet doğal oldu. Kendimi çok iyi hissediyorum. Seviyorum. Hoşuma gidiyor. Aynaya baktığımda kendimi mutlu hissediyorsam bence dudağımı böyle doldurmalıyım" diyerek tiye aldı.

"NAZAR KONSEPTLİ BİR GÜNDÜ"

Yaşadıkları nedeniyle hastanelik olan Evgar, "Dünün kısa özeti; önce dudağımı arı soktu, 15 dakika sonra merdivenlerden yuvarlandım. Daha sonra beni sokan arı, terliğimin içinin üstüne saklandığından; kendisi tarafından ikinci kez, bu defa ayağımın üstünden sokuldum. 'Nazar' konseptli bir gündü. Şimdi iyiyim" dedi.

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