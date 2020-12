Ömür Akkor kimdir, kaç yaşında? İşte Ünlü Şef Ömür Akkor kitapları ve hayatı

Yemekleri ve yazdığı kitaplar ile tanınan ünlü Şef Ömür Akkor, bu akşam MasterChef'e konuk jüri olarak katılıyor. Yarışmacılara Osmanlı dönemine ait yemek tarifleri hazırlayan Ömür Akkor'un kitapları da merak konusu oldu. 4000 yıllık yemekleri hayata geçiren ünlü şef Ömür Akkor'un 'Selçuklu Mutfağı' adlı eseri, 'Dünyanın En İyi Mutfak Tarihi Kitabı' ödülüne layık görüldü.

ÖMÜR AKKOR KİMDİR?

Ömür Akkor, 1975 yılında Kilis'te doğdu. Uludağ Üniversitesi'nde İktisat okudu. 5 yıl Bursa‘nın ilçe ve köylerinde yemekleri kayıt altına aldı. 105 yıldır devam eden ve Türkiye’nin en eski arkeolojik kazısı olan Alaca Höyük’te kazı çalıştayı ekibinde şef olarak bulunmakta ve 4000 yıllık yemekleri hayata geçirmektedir.

Son 15 yıldır Türkiye mutfağı üzerinde çalışmalar yapmak için 81 ili gezmiş ve “Türk mutfağı için 250.000 km” projesini tamamlamıştır.

'Bursa Mutfağı' kitabını hazırladı. 'Bursa Mutfağı' kitabı, Bursa'nın 500 yıllık yemek kültürünü masaya yatıran ilk yemek kitabı oldu. Kitap Mart 2009 tarihinde yayınlandı. Kitapta ilk kez yayınlanarak dünya mutfak literatürüne giren 140 tarif yer alıyor.

'Yemek kitapları Nobeli' olarak da nitelendirilen dünyaca ünlü yemek kitapları yarışması Gourmand Cookbook Awards'a katılan Muhammed Ömür Akkor'un 'Selçuklu Mutfağı' adlı eseri, 'Dünyanın En İyi Mutfak Tarihi Kitabı' ödülüne layık görüldü.

ÖMÜR AKKOR KİTAPLARI

Osmanlı Mutfağı

Bursa Mutfağı

Ayet ve Hadisler Işığında İlk Dönem İslam Sofrası

Türk Mutfağından Pratik Tarifler

Sağlıklı Şekersiz Tatlılar

Seljuk Cuisine-A Chef's Quest Fır His Soulmate / Selçuklu Mutfağı

Healthy Desserts-With Naturel Sweeteners / Şekersiz Tarifler

Best Egg Recipes-From The Ottomans To The Contemporary Turkish Cuisine / Yumurtalı Tarifler

Practical Recipes-In Turkish Cuisine / Pratik Tarifler