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  3. Ömer Hamza bu sefer minik kardeşi ile birlikte horon komutu tuttu

Ömer Hamza bu sefer minik kardeşi ile birlikte horon komutu tuttu

Ömer Hamza bu sefer minik kardeşi ile birlikte horon komutu tuttu

Rizeli İbrahim Yaldızlı'nın oğlu Ömer Hamza ile seslendirdiği horon şarkısı 1 günde 1 milyondan fazla kişi tarafından izlemişti. Şimdi ise Ömer Hamza minik kardeşi ile olan videosu sosyal medyada çok konuşuluyor.

Rizeli baba İbrahim Yaldızlı bu sefer oğulları Ömer Hamza ve minik kardeşi Faruk Eren ile horon komutları tuttu. Sosyal medyada paylaşılan bu video kısa sürede takipçileri tarafından yine ilgi odağı oldu. 

Geçtiğimiz yıllarda baba İbrahim Yaldızlı ve oğlu Ömer Hamza’nın söyledikleri horon şarkısı sosyal medyada paylaşım rekoru kırarken, 1 günde 1 milyondan fazla izlenmişti. 

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