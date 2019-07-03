Ölümlü Dünya filminin konusu ne? Ölümlü Dünya filmi oyuncuları kim?



Yerli aksiyon ve komedi filmi ilk defa 26 Ocak 20018 tarihinde vizyona girmişti.

Ölümlü Dünya filmi bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında tekrardan izleyiciyle

buluşacak."Ölümlü Dünya filminin konusu ne?" ve "Oyuncuları kimler?" sorularının

cevabı merak edenler için haberimizin detaylarında.

ÖLÜMLÜ DÜNYA FİLMİNİN KONUSU NE?

Leyla ile Mecnun dizisi ile gönüllere taht kuran oyuncu Ali Atay'ın yönetmen

koltuğuna oturduğu Ölümlü Dünya filmi, Mermer Ailesi'nin

kuşaklar boyunca çalıştığı teşkilata ters düşmesiyle yaşanan birbirinden

komik olayları konu alıyor. Nesillerdir Haydarpaşa Garı’nda Anadolu Tat

Lokantası’nı işleten Mermer Ailesi, kendi halinde, sade bir yaşam sürmekte,

dışarıdan oldukça sıradan bir hayat yaşamaktadır. Oysa gerçek hiç de öyle

değildir. Mermer ailesi nesilden nesile kiralık katildir ve dünya çapında

etkin olan dev bir organizasyon için çalışmaktadır. Ancak organizasyonun

kimi kurallarının ihmal edilmesiyle birlikte işler karışır. Artık aile

pılını pırtını toplayıp yola koyulmalı ve peşlerindeki dev örgütten

kaçmalıdır.

ÖLÜMLÜ DÜNYA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ölümlü Dünya filminin yıldız kadrosu şu şekilde:

Ahmet Mümtaz Taylan

Alper Kul

Sarp Apak

İrem Sak

Doğu Demirkol

Feyyaz Yiğit

Meltem Kaptan

Özgür Emre Yıldırım

Mehmet Özgür