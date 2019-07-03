Ölümlü Dünya filminin konusu ne? Ölümlü Dünya filmi oyuncuları kim?
Bu akşam ATV'de bir kez daha seyirciyle buluşacak olan Ölümlü Dünya filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Yönetmen koltuğunda Ali Atay'ın oturduğu, yıldız kadrolu, suç komedisi film yoğun istek üzerine tekrar vizyona girmişti.
Yerli aksiyon ve komedi filmi ilk defa 26 Ocak 20018 tarihinde vizyona girmişti.
Ölümlü Dünya filmi bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında tekrardan izleyiciyle
buluşacak."Ölümlü Dünya filminin konusu ne?" ve "Oyuncuları kimler?" sorularının
cevabı merak edenler için haberimizin detaylarında.
ÖLÜMLÜ DÜNYA FİLMİNİN KONUSU NE?
Leyla ile Mecnun dizisi ile gönüllere taht kuran oyuncu Ali Atay'ın yönetmen
koltuğuna oturduğu Ölümlü Dünya filmi, Mermer Ailesi'nin
kuşaklar boyunca çalıştığı teşkilata ters düşmesiyle yaşanan birbirinden
komik olayları konu alıyor. Nesillerdir Haydarpaşa Garı’nda Anadolu Tat
Lokantası’nı işleten Mermer Ailesi, kendi halinde, sade bir yaşam sürmekte,
dışarıdan oldukça sıradan bir hayat yaşamaktadır. Oysa gerçek hiç de öyle
değildir. Mermer ailesi nesilden nesile kiralık katildir ve dünya çapında
etkin olan dev bir organizasyon için çalışmaktadır. Ancak organizasyonun
kimi kurallarının ihmal edilmesiyle birlikte işler karışır. Artık aile
pılını pırtını toplayıp yola koyulmalı ve peşlerindeki dev örgütten
kaçmalıdır.
ÖLÜMLÜ DÜNYA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ölümlü Dünya filminin yıldız kadrosu şu şekilde:
Ahmet Mümtaz Taylan
Alper Kul
Sarp Apak
İrem Sak
Doğu Demirkol
Feyyaz Yiğit
Meltem Kaptan
Özgür Emre Yıldırım
Mehmet Özgür