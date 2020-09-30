Ölümcül Makineler konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Ölümcül Makineler 30 Eylül ATV yayın akışında!

Ölümcül Makineler bu akşam saat 20.00'Da ATV'de yayınlanacak. Christian Rivers'ın yönetmenliğini üstlendiği film ilk kez 2018 yılında vizyona girmişti. Ölümcül Makineler oyuncuları arasında Hugo Weaving ile Robert Sheehan yer alıyor. Kadrosu epey kalabalık olan filmin yapımcılığını ise Peter Jackson, Fran Walsh, Amanda Walker, Zane Weiner ve Deborah Forte yapmıştır.

ÖLÜMCÜL MAKİNELER KONUSU

Dünyayı yok olma noktasına getirmiş büyük savaşların ardından yeryüzünde yeni bir yaşam şekli gelişmiştir. Hareketli büyük şehirler, kendilerinden küçük şehirleri yutarak onların kaynaklarını yağmalamaktadır. Londra'nın fakir kesimlerinden gelen Tom Natsworthy (Robert Sheehan) ile kaçak Hester Shaw'un (Hera Hilmar) karşılaşması, genç adamın hayatı için mücadele edeceği zamanların başladığı anlamına gelecektir.

ÖLÜMCÜL MAKİNELER OYUNCULARI

Hera Hilmar Robert Sheehan Hugo Weaving Stephen Lang Frankie Adams Colin Salmon Caren Pistorius Patrick Malahide Andrew Lees Leila George

30 EYLÜL ATV YAYIN AKIŞI