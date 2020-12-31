Olgun Toker kimdir, kaç yaşında? Güldür Güldür Show konuğu Olgun Toker nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Güldür Güldür Show pragramının 2021 yılbaşı özel programına ünlü oyuncu Olgun Toker konuk oldu. Sevilen oyuncu komedi programına konuk olması nedeniyle hayatı kariyeri merak konusu oldu. Peki Olgun Toker, kimdir, kaç yaşında? Olgun Toker evli mi, eşi kim, nereli? Hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Olgun Toker, 1986 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Saklı Hayatlar adlı sinema filmi ile yaşayan Olgun Toker hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz

OLGUN TOKER KİMDİR?

Olgun Toker, 12 Mart 1986 Mersin doğumludur. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2010 yılında Saklı Hayatlar filmi ile yaşamış; Kurtuluş Son Durak, Hükümet Kadın ve Küçük Esnaf sinema filmlerinde rol almıştır.

Televizyonlarla ilk tanışması ise Son dizisi ile olmuş; Benim Adım Gültepe, Karadayı, Şeref Meselesi ve Hayat Şarkısı dizilerinde rol almıştır. Şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanmakta olan Bir Aile Hikayesi dizisinde Mahur karakterine hayat veren Olgun Toker, 1.80 metre boyunda, 77 kilo ve Balık burcudur.

Olgun Toker’in rol aldığı filmler:

2010 – Saklı Hayatlar (Can)

2011 – Bir Ses Böler Geceyi (Zülfü)

2011 – Kurtuluş Son Durak (Hırsız)

2012 – Hükümet Kadın (Adnan)

2013 – Düğün Dernek (Güvenlik)

2014 – Hükümet Kadın 2 (Adnan)

2016 – Küçük Esnaf (Oktay)

2017 – Benim Babam Bir Melek (Ümit) (TV Filmi)

2018 – Yol Arkadaşım 2 (Selim)

Olgun Toker’in rol aldığı diziler:

2012 – Son (Taner)

2012-2014 – Karadayı (Melih)

2014 – Şeref Meselesi

2014 – Benim Adım Gültepe (Reşat)

2015 – Tatlı Küçük Yalancılar

2016 – 2017 – Hayat Şarkısı (Mahir)

2017 – Hayat Sırları (Kemal)

2018 – Dip (İsmail)

2019 – Bir Aile Hikayesi (Mahur)