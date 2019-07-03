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  3. Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç arasındaki krizde şok görüntüler

Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç arasındaki krizde şok görüntüler

Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç arasındaki krizde şok görüntüler

Boşanma aşamasında olan Emre ve Yağmur Aşık’ın velayet davasını futbolcu kazandı. Yağmur, mahkeme kararıyla çocukları almaya gelen yetkilileri görünce sinir krizi geçirdi.

Neslihan KESKİN 

Emre Aşık, boşanmak üzere olduğu Yağmur Aşık’a üç çocuğuna şiddet uyguladığı iddiasıyla dava açtı. Çocukların darp edilmiş fotoğraflarını delil olarak sunan futbolcu, 4 aydır görmediği 6 yaşındaki oğluyla 2,5 yaşındaki kızının velayetini aldı. 1,5 yaşındaki kızın geçici velayeti ise emzirme nedeniyle anneye verildi. Dava sonuçlandıktan sonra Aşık, Arnavutköy’de oturan Yağmur Aşık’ın evine haciz memurları ve polis eşliğinde gitti.

Kardeşler ayrıldı

Ancak ikili çocukların teslimi sırasında tartışma yaşadı. Yağmur Aşık, evlatlarını vermek istemeyince sinir krizi geçirdi. 6 yaşındaki çocuğun "Gitmek istemiyorum.  Babam benim kulağımı çekti" sözleri dikkat çekti. Konuyla ilgili açıklama yapan Emre Aşık’ın avukatı "Çocukları almamız yaklaşık 5 saat sürdü" dedi.  Yağmur Aşık’ın avukatı da "Yağmur Aşık’ın çocukları dövdüğüne dair hiçbir rapor yok. Biz geçici velayet kararına itiraz ettik. Mahkeme hakimi bu kararı vererek kardeşi kardeşten ayırdı. Şu anda Yağmur bir travma yaşıyor. Evlatlar polisler tarafından annenin elinden koparılmıştır" ifadelerini kullandı.

Yalancı şahitlerle çocuklarımı aldılar

Çocuklarının alınması karşısında sinir krizi geçiren Yağmur Aşık, "Yalancı şahitlerle benim çocuklarımı benden aldılar. Buradaki tek amaç aldığım nafaka ve alacağım tazminattır. Bu tazminatın miktarını açıklayacağım" dedi. 

 

 

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