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  3. Oktay Kaynarca'nın Kurtlar Vadisi'ndeki Süleyman Çakır karakterine bitmeyen sevgi!

Oktay Kaynarca'nın Kurtlar Vadisi'ndeki Süleyman Çakır karakterine bitmeyen sevgi!

Oktay Kaynarca'nın Kurtlar Vadisi'ndeki Süleyman Çakır karakterine bitmeyen sevgi!

Oktay Kaynarca'nın 16 yıl önce ekranlara veda eden 'Çakır' karakterinin ölüm yıl dönümü yine Twitter'da en çok konuşulanlar listesinde birinci oldu. Kaynarca, 'Sevenleri sevenlerimdir, hepsini kucaklıyor sevgilerini üzüntülerini paylaşıyorum' dedi.

Oyuncu Oktay Kaynarca, yıllar önce Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Süleyman Çakır karakterinin Twitter'da en çok konuşulanlar listesinde birinci olması üzerinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kaynarca, yıllar önce canlandırdığı karakterin halen konuşulması üzerine yaşadığı şaşkınlığı ve mutluluğu Instagram hesabından yaptığı paylaşıma taşıdı. Gıyabında cenaze namazı kılınan ve gazetelere ölüm ilanları verilen Süleyman Çakır karakterinin sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girmesinin heyecanını yaşayan Oktay Kaynarca, Instagram hesabı üzerinden şu satırları paylaştı: “Süleyman Çakır... Yine ölüm yıldönümünde TT olup, en çok konuşulanlar listesinin başına geçmiş… ‘Gerçi vefat tarihi 08/04/ 2004 olarak tecelli etmiştir ama olsun’ Bu arkadaşla olan yolculuğumuz bana da çok şey öğretti çok şey kattı. Sevenleri sevenlerimdir, hepsini kucaklıyor sevgilerini üzüntülerini paylaşıyorum! Hızır Çakırbeyli…” Kaynarca'nın şu an rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Hızır Çakırbeyli karakteriyle imza atması da dikkat çekti.

Kaynarca, yazdığı mesajı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Hızır Çakırbeyli karakterinin imzasıyla yayınladı.

Oktay Kaynarca Twitter'da hayranlarına teşekkür mesajı yazdı.


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