02 Ekim 2020 Cuma 01:20 | Son Güncelleme:
Oktay Kaynarca'dan duygusal paylaşım! EDHO ve Kurtlar Vadisi rol arkadaşını böyle andı
Kurtlar Vadisi ve EDHO dizileri ile büyük başarılara imza atan usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu 1 Ekim 2019 yılında tedavi gördüğü akciğer kanserine yenilerek 61 yaşında hayatını kaybetmişi. Oktay Kaynarca her iki dizide de rol arkadaşı olan Tarık Ünlüoğlu'nu ölüm yıldönümünde andı.
Kurtlar Vadisi dizisinin Testere Necmi’si ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Ünal Bey’i Tarık Ünlüoğlu ölüm yıldönümünde anıldı. Usta oyunculuğuyla gönüllerde büyük bir yer edinen Ünlüoğlu geçtiğimiz sene bir yıldır tedavi gördüğü akciğer kanserine yenilerek 61 yaşında hayatını kaybetmişti.
Ünlüoğlu ile hem Kurtlar Vadisi hem de EDHO dizisinde beraber oynayan Oktay Kaynarca, usta oyuncunun mezarı başında paylaştığı “Özleştik be abi ..." notuyla paylaştı.