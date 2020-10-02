Oktay Kaynarca'dan duygusal paylaşım! EDHO ve Kurtlar Vadisi rol arkadaşını böyle andı

Kurtlar Vadisi dizisinin Testere Necmi’si ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Ünal Bey’i Tarık Ünlüoğlu ölüm yıldönümünde anıldı. Usta oyunculuğuyla gönüllerde büyük bir yer edinen Ünlüoğlu geçtiğimiz sene bir yıldır tedavi gördüğü akciğer kanserine yenilerek 61 yaşında hayatını kaybetmişti.



Ünlüoğlu ile hem Kurtlar Vadisi hem de EDHO dizisinde beraber oynayan Oktay Kaynarca, usta oyuncunun mezarı başında paylaştığı “Özleştik be abi ..." notuyla paylaştı.