Oktay Kaynarca sevgilisi Gizem Acar'ın hamile olduğu iddiaları karşısında çılgına döndü

Oktay Kaynarca’nın 25 yaşındaki sevgilisi Gizem Acar’ın hamile olduğu iddiaları, sosyal medyada bir anda gündem oldu. Olayın ardından Kaynarca, konuyla ilgili sosyal medya hesabından sert bir açıklamada bulundu.

"SAÇMALIK, İĞRENÇLİK..."

"Her sabah kalktığımızda gün geçmiyor ki bir saçmalık bir iğrençlik bir yalanla karşılaşmayalım.." şeklinde sözlerine başlayan Kaynarca, devamında şu ifadeleri kullandı:

'Kendi adıma söylemek isterim ki, kendimle ilgili benden duymadığınız herşey yalandır. Sosyal medya hesapları üzerinden sözüm ona magazin vs adı altında soytarılık yapan ve bu hesapları yöneten kimliksiz insanlara itibar etmeyin. Gıyabımda asılsız haber yapan bütün bu hesapların kapatılması için yasal süreci başlattım.”

BODRUMDA YAKALANMIŞTI

Kaynarca, yaklaşık 6 aydır birlikte olduğu model ve 25 yaşındaki oyuncu Gizem Acar ile ilk kez Bodrum'da yakalanmıştı. Sosyetik çift Yelda-Hakan Tiftik ile iskelede sohbet eden oyuncunun keyfi kameraları görünce kaçmış ve kameralara ters ters bakarak tepkisini belli etmişti.