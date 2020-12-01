Oktay Kaynarca saldırı gecesinde yaşananları anlattı!

Maltepe'de bir otelde çekimler için hazırlık yapan set çalışanları, alkolün etkisinde oldukları iddia edilen kişiler tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı. İddialara göre, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin çekimlerinin yapıldığı otelde kalan Gülcan S., Burçak Ç. ve Bercin A. isimli set çalışanları odalarına gittikleri sırada, otelde kalan 3 kişi tarafından sözlü tacizine uğradı. Kadın çalışanlar, odalarına girdikten sonra dizi oyuncuları da odaya geldi.

Hemen ardından ise 3 kişi de fotoğraf çektirme bahanesiyle odanın önüne geldi. Oyuncular şüphelilerin alkollü olduğunu fark ederek fotoğraf çektirmeyi kabul etmedi.

KAPILARI TEKMELEDİ, KAVGA ÇIKARDI

Oyuncular otelin lobisine inerken bir şüpheli, set çalışanlarının kaldığı oda kapısını tekmeledi. Çalışanlar korku içinde kapıyı kilitlerken, çalışan Gülcan S. otel odasının penceresine çıkarak yardım istedi.



Sesleri duyan dizi oyuncuları olayın yaşandığı kata geldi. Şüpheliler ile oyuncular arasında tartışma yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tarafların tartışması lobide de devam etti. Gerginliğin ardından oyuncular ile şüpheliler arasında kavga çıktı. Olay yerindeki polis ekipleri ise kavgaya müdahale etti. Batuhan K., Arif Y. ve Şiyar A. isimli şüpheliler, polis tarafından gözaltına alındı.

OKTAY KAYNARCA O GECEYİ ANLATTI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca yaşananlara tepki gösterdi. Kaynarca, "Sabahlara kadar özveri, inanç ve sevgiyle işlerini yapmaya çalışan gencecik ekip arkadaşlarıma ne içtikleri belli olmayan iğrenç suç makinesi bir grup tarafından alenen taciz, meskene tecavüz ve cinsel istismar suçu işlenmiştir. Bu kişilerin daha önce işledikleri suçları da göz önünde bulundurarak gereken en ağır yaptırımların uygulanmasını temenni ediyorum." dedi.

