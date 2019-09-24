Oktay Kaynarca nereli, boyu kaç? İşte EDHO Hızır Çakırbeyli hakkında merak edilenler

Oktay Kaynarca kaç yaşında, nereli? soruları EDHO dizisinin hayranları tarafından merak ediliyor. Dizi de başrol olan Kaynarca, oyunculuğu ve Hızır Çakırbeyli karakteri ile dikkat çekiyor. Salı akşamları izleyici karşısına çıkan ve reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren Oktay Kaynarca aslen Malatyalıdır. Oktay Kaynarca hayatı ve hakkında merak edilen her şeye haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz

OKTAY KAYNARCA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965'te Malatya'da doğdu. Babası Malatyalı, annesi Elazığlı olan oyuncu genç yaşta anne ve babası Almanya'da çalıştıkları için Üsküdar'da anneannesinin yanında büyüdü. Ortaokulda bir sene kalan Kaynarca, liseyi de altı senede bitirdi. Üsküdar Lisesi'nde başlayıp, en son Hopa Lisesi'nden mezun oldu. Fiat fabrikasında elektrik işçisi olarak çalıştığı sırada, Konservatuvar sınavlarına girdi. Kaynarca'nın boyu 1,76 m uzunluğundadır.

İlk kez Ege Tiyatrosu'nda Turgut Özak'ın "Duvarıların Ötesi" adlı oyunda yer aldı. Ardından da birkaç çocuk oyununda yer alan Oktay Kaynarca, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü'nü bitirdikten sonra 1990 ile 1997 yılları arasında çeşitli kanallarda yarışma ve eğlence programı sunuculuğu yaptı. Konservatuvar zamanında TRT'de birkaç dizide yer aldı. İlk profesyonel oyunu Ali Atik ve Ayşegül Atik ile birlikte yer aldığı bir çocuk oyunu oldu.

Mezun olduktan sonra 1991 yılında Tiyatro Stüdyosu'nda "Kan Kardeşleri" adlı müzikalde Zuhal Olcay, Haluk Bilginer, Derya Alabora ve Ahmet Levendoğlugibi oyuncular ile rol aldı. 1993 ve 1994 yılında sahnelenen "Derin Bir Soluk Al" adlı adlı oyun ile Avni Dilligil En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

İlk sinema çalışması "Suyun Öte Yanı" olan oyuncu daha sonra "Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni", "Yengeç Sepeti", "Bir Kadının Anatomisi" ve "Deliyürek" gibi sinema filmlerinde rol aldı. "Yengeç Sepeti" ve "Bumerang Cehennemi" adlı filmleriyle de Altın Portakal En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Daha sonraki dönem teleziyon dizilerine ağırlık veren Oktay Kaynarca, "Kurtlar Vadisi" adlı dizice canlandırdığı "Süleyman Çakır" karakteri ile çıkış yaptı.

"Kurtlar Vadisi" adlı diziden sonra "Aşkımızda Ölüm Var", "İlk Aşkım" ve "Geniş Zamanlar" adlı dizilerde rol aldıysa da bu diziler uzun soluklu olmadı. 2007yılında "Beynelnilel" ve "Sıfır Dediğimde" adlı filmlerde rol aldıktan sonra ayını yıl "Kuzey Rüzgarı" adlı dizide Poyraz karakteri ile karşımıza çıktı. "Ölümden Öte Köy Yok" isimli bir de şiir albümü bulunmaktadır. Oktay Kaynarca, 6,5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Özgü Namal’dan 2008 yılında ayrıldı.

Oktay Kaynarca, TV8’de Zara ile “Salı Sefası”isimli programı ve ATV’de”Türkünü Söyle” isimli yarışma programı sundu.

2015 yılında Çolpan İlhan - Sadri Alışık Tiyatrosunda sahnelenen ve Deniz Uğur ile başrolünü paylaştığı “Guguk Kuşu” adlı tiyatro oyununda oynadı.

Oktay Kaynarca’nın aldığı ödüller:

2002 – 39. Antalya Film Şenliği’nde, Deli Yürek-Boomerang Cehennemi filmi ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı.

1994 – Derin Bir Soluk Al ( Gapting )-Avni DİLLİGİL ( En iyi erkek oyuncu )

Oktay Kaynarca’nın oynadığı Tiyarto oyunları:

1991 – Kan Kardeşler (Blood Brothers)-Müzikal

1994 – Derin Bir Soluk Al (Gapting )-Avni Dilligil( En iyi erkek oyuncu )

Oktay Kaynarca’nın rol aldığı sinema filmleri ve diziler

1989 – Gençler

1991 – Suyun Öte Yanı

1990 – Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni

1995 – Bir kadının anatomisi

1994 – Yengeç sepeti

1999 – Köstebek (TV Dizisi)

2000 – Yarın Geç Olmayacak (tv dizisi)

2001 – Yeditepe İstanbul (TV Dizisi)

2001 – Deli Yürek: Bumerang cehennemi – Cemal

2001 – Tek Celse (tv dizisi)

2002 – Bayanlar baylar (TV Dizisi)

2002 – Lahmacun ve pizza (TV Dizisi)

2003 – Esir şehrin insanları (TV Dizisi)

2003-2004 – Kurtlar Vadisi (TV Dizisi)- Süleyman Çakır

2004 – Aşkımızda ölüm var (TV Dizisi)

2004 – AvrupaYakası (TV Dizisi)

2004 – Kalbin zamanı

2004 – Adı Aşk Olsun (Yapımcı)

2006 – İlk Aşkım (TV Dizisi)

2007 – Geniş Zamanlar (TV Dizisi)

2007 – Beynelmilel

2007 – Sıfır Dediğimde

2007 – Kuzey Rüzgarı (TV Dizisi)

2008 – Alia