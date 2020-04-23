Okan Kurt'tan Demet Akalın'a: Sen her şeyin en iyisini hak ediyorsun!

Şarkıcı Demet Akalın 48 yaşına bastı. Her yıl Akalın için görkemli partiler organize eden Okan Kurt corona virüs engeline takıldı. Okan Kurt, ünlü popçunun yeni yaşını Instagram'da paylaştığı mesajla kutladı:

"23 Nisan... Benim her şeyimin doğum günü. Bizim doğduğumuz gün. Sen her şeyin en iyisini hak ediyorsun, seneye en iyisini yapacağız inşallah"

DEMET'TEN YANIT GECİKMEDİ

Okan Kurt'un romantik mesajının ardından Demet Akalın'dan da yanıt gecikmedi. Akalın, şu karşılığı verdi: "Canım Minik. O kadar güzel düşünmüşsün ki toplansaydık bu kadar beni ağlatamazdın. Seni çok seviyorum bu hayatın kıymetini daha iyi anladığımız bugünlerde beni hep dik tutmaya çalışan can yoldaşım"