Okan Bayülgen işsiz kaldığı günleri anlattı

Okan Bayülgen, 2.5 sene işsiz kaldığını ve bu süreçte 4 iş yerine sahip olduğunu açıkladı: “Fransa’da kızımın okulu için belli bir meblağ tutuyordum. Onu Türkiye’ye getirdim ve burada iş sahibi oldum.

Bodrum’da bir kulübüm, bir brasserie’im, İstanbul’da gurur duyduğum bir kabare yatırımım ve onun altında bir kulübüm daha var. Kendime her gün gidebileceğim bir iş yeri yaptım. Ülkeme ya da başka insanlara küsmedim, bozuşmadım. Başka bir yerde de yaşamayı düşünmedim.”

Ünlü showman ayrıca sanılanın aksine hayatta birçok şeyi umursadığını söyledi: “Sevgilim bana surat asarsa çok umursuyorum. Kızım bir şeye üzülürse çok fena oluyorum. Arkadaşlarımı üzersem de kötü hissediyorum. İncelikli haytayım.”

Okan Bayülgen, “Sizce ünlü olmak ne demek?” sorusuna “Bilmiyorum, çok uzun süredir ünlüyüm. Genelde etrafa özür dilememe neden olan bir şey. Ünlü olmak konfordur da... Ama ben eski ünlüyüm” cevabını verdi.

BEYAZIT’LA SİYAH BEYAZ GİBİYDİK

Ünlü şovmen, Beyazıt Öztürk’le aynı dönemde Kanal D’de program yaptıklarını ve asla birbirleriyle yarışmadıklarını söyledi: “Hep birbirimizi sevdik... Fakat biz değil ekiplerimiz yarışıyordu. Ben Beyazıt’la taban tabana zıttım. Beyazla siyah gibiydik. Hâlâ telefonlaşıp birbirimize hal hatır soruyoruz. Çok yakın arkadaş değiliz. Beyaz, saygılı ve kadirşinas bir insandır.”

