Okan Bayülgen, Binnur Kaya, Zeynep Alkan'lı 'Artı' dizisini yapay zeka 'Enigma' yönetecek

Proje tasarımını Burak Arslan’ın üstlendiği Okan Bayülgen, Binnur Kaya, Zeynep Alkan, Serenay Aktaş ve Aslı Omağ’ın yer aldığı dizinin karakterlerini izleyici kendi hikâyelerinden yola çıkarak belirleyecek. Yapımın ilk karakterlerini köy çocukları tasarlayacak. Erzincan’dan başlayarak tüm illerde köy çocuklarına teknoloji, sanat ve yapay zeka anlatılarak projenin içerisinde yer alması sağlanacak.

