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  • Okan Bayülgen, Binnur Kaya, Zeynep Alkan'lı 'Artı' dizisini yapay zeka 'Enigma' yönetecek
22 Eylül 2020 Salı 21:50 | Son Güncelleme:

Okan Bayülgen, Binnur Kaya, Zeynep Alkan'lı 'Artı' dizisini yapay zeka 'Enigma' yönetecek

Okan Bayülgen, Binnur Kaya, Zeynep Alkan'lı 'Artı' dizisini yapay zeka 'Enigma' yönetecek

Dijital platformda yayınlanacak olan ‘Artı' isimli diziyi ‘Enigma' adında yapay bir zeka yönetecek.

Proje tasarımını Burak Arslan’ın üstlendiği Okan Bayülgen, Binnur Kaya, Zeynep Alkan, Serenay Aktaş ve Aslı Omağ’ın yer aldığı dizinin karakterlerini izleyici kendi hikâyelerinden yola çıkarak belirleyecek. Yapımın ilk karakterlerini köy çocukları tasarlayacak. Erzincan’dan başlayarak tüm illerde köy çocuklarına teknoloji, sanat ve yapay zeka anlatılarak projenin içerisinde yer alması sağlanacak.

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