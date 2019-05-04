Oğuzhan Uğur, Gonca Vuslateri'yi ifşa etti! Yaptığı her şeyi açıkladı

YouTuber Oğuzhan Uğur, havalimanında hakarete maruz kalan kadın çalışana destek verirken bir çalışana kötü davrandığı ortaya çıkan Gonca Vuslateri için 'Oyuncu bozuntusu' ifadelerini kullandı.

Gonca Vuslateri, geçtiğimiz günlerde havalimanında görevli bir kadının Funda Esenç adlı yolcu tarafından hakarete maruz kalmasını sert bir dille eleştirdi. Sonrasında ise kendisinin bir kadın çalışanına yaptığı kötü muamleme ortaya çıkmıştı. Şimdi de şarkıcılığın yanı sıra Youtube kanalı açan Oğuzhan Uğur, son videosunda Vuslateri’nin birlikte çalıştıkları dizi setinde rejide ve makyaj bölümünde görev yapan kadınlara kötü davranarak ağlattığını ifşa etti.

GONCA VUSLATERİ’Nİ İFŞA ETTİ

Uğur, Vuslateri’nin rol aldığı filmin setinde 2 reji çalışanı ve 1 makyöz kıza küfürler ederek ağlattığını söyledi. Uğur, videosunda şu ifadeleri kullandı: “Aynı sette çalıştık. Bir tabure gelmedi diye 2 tane reji kızı, 1 makyöz kızı ağlattı biliyor musun. Ama nasıl ağlattı… Nasıl küfrediyor biliyor musun kızlara. Havaalanındaki o olaya duyar kasan oyuncu bozması var ya…” ifadelerini kullandı.