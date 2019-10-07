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  3. Oğuzhan Özyakup ve Melisa Aslı Pamuk'tan müjdeli haber!

Oğuzhan Özyakup ve Melisa Aslı Pamuk'tan müjdeli haber!

Oğuzhan Özyakup ve Melisa Aslı Pamuk'tan müjdeli haber!

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile Beşiktaş'ta top koşturan Oğuzhan Özyakup'dan müjdeli haber geldi. Çiftin ilişkisinin evliliğe gittiği iddia edildi.

Nisan ayından beri aşk yaşayan Oğuzhan Özyakup ile Melisa Aslı Pamuk'un ilişkisi adım adım evliliğe gidiyor. Takvim'in haberine göre; çiftin aileleri geçtiğimiz günlerde Zekeriyaköy'de buluşup tanışmışlar. Çekirdek aillerin bir araya gelip uzun uzun sohbet ettiği buluşmada; iki aile üyeleri de birbirini çok sevmiş.

EVLİLİK YAKIN

Ailesinin de onayını alan 27 yaşındaki futbolcu, evlilik kararını öne çekmiş. 28 yaşındaki güzel sevgilisiyle 2020 yaz başında evlenmeyi planlayan yıldız futbolcu, Melisa Aslı Pamuk'tan da olumlu yanıt almış. Genç çift, düğün için şimdiden yer arayışına başlamış.

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