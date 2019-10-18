Oğuzhan Özyakup, Melisa Aslı Pamuk'a ihanet mi etti? Açıklama geldi!

Geçen nisan ayında oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile aşk yaşamaya başlayan ve ilişkisini nikah masasına taşımaya hazırlanan Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup'un, çapkınlık yaparken yakalandığı iddia edildi. Melisa Aslı Pamuk'la geçen hafta ailelerini tanıştırıp düğün tarihini kararlaştıran futbolcunun, önceki gün Funda Aksu'ya mesaj attığı öne sürüldü.

İHANET Mİ ETTİ?

Model Funda Aksu, Pamuk ile seneye yaz başında evlenmeyi planlayan 27 yaşındaki futbolcunun kendisine Instagram'dan "Cevap verecek misin?" diye mesaj attığını "Bu da ardından gelen gol" sözleriyle paylaştı.

YALANLAMA GELDİ

Oğuzhan Özyakup ise iddialara jet hızıyla yanıt verdi. Net bir dille haberi yalanlayan Özyakup, şöyle konuştu: