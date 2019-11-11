Oğuzhan Koç'tan ayrılan Yağmur Tanrısevsin'e, eski sevgilisi Kerem Bürsin'den atak!

4 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz günlerde ortak bir karar ile sonlandıran Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin, hayranlarını üzmüştü. Bu ayrılıktan kısa bir süre sonra Tanrısevsin'in eski sevgilisi Kerem Bürsin'den flaş bir atak geldi.

TAKİBE ALDI

Serenay Sarıkaya'dan yaklaşık 2 ay önce ayrılan Kerem Bürsin, eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'i Twitter hesabından takibe aldı. Ancak Tanrısevsin, eski sevgilisinin takibini karşılıksız bıraktı.

KOÇ İLE BÜRSİN DE TAKİPLEŞİYOR

Öte yandan Oğuzhan Koç ile Kerem Bürsin'in de karşılıklı olarak hem Instagram'dan hem de Twitter'dan takipleşmesi dikkatlerden kaçmadı.