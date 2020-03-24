Oğuzhan Koç yeni bir aşka mı yelken açtı? Fotoğraflar ele verdi!

Oğuzhan Koç’un sık sık gittiği dağ evinden Cansu Dila Gülsoy adlı Instagram kullanıcısının da fotoğraf paylaşması, ikilinin birlikte oolduğu ve hatta karantina günlerini birlikte geçirdiği şeklinde yorumlandı. Gülsoy’un yayınladığı bir karede Koç’un beyaz aracının görünmesi de dedikoduları iyice alevlendirdi.

YENİ BİR AŞK MI?

Hürriyet'in haberine göre; Cansu Dila Gülsoy sosyal medya kullanıcılarının yorumları üzerine sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

'ARKADAŞLARIMLA KİRALAYIP KALDIĞIM EV'

“Bu ev hafta sonu arkadaşlarımla kiralayıp kaldığım ev. Aynı şekilde Oğuzhan Koç’un da sürekli zaman geçirdiği bir evmiş. Hiçbir fikrim yok. Biraz araştırırsanız, bu evin çoğu sitede ilanını bulursunuz zaten.”

Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Oğuzhan Koç, sık sık gittiği dağ evinden fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.