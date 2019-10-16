Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin'den ortak ayrılık açıklaması

4 yıldır aşk yaşayan ve evlenmeleri beklenen Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin'in ayrılık kararı aldığı iddia edilmişti. Tanrısevsin'in, sevgilisi Oğuzhan Koç ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırması da dedikoduları iyice alevlendirmişti.

AÇIKLAMA GELDİ

İddiaların magazin gündemine damga vurmasının ardından Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin, bugün sosyal medya hesaplarından ortak bir açıklama yayınladı. Ayrılık haberlerini doğrulayan çift, şu satırları paylaştı:

'DOSTÇA VE SAYGIYLA BİTİRDİK'

Herkese merhaba, Bugünlerde aklımız, kalbimiz, hepimizin güvenliği için mücadele eden Kahraman Mehmetçiğimiz'le. Onların yuvalarına sağ salim dönmelerinden daha önemli bir gündem olamaz. Ülke olarak geçirdiğimiz bu yoğun ve hassas günleri düşünerek gündemi meşgul etmemek için sessiz kalmaya çok dikkat ettik. Ancak ilişkimizin bitişi sonrasında medyada yer alan ve gerçeği yansıtmayan haberlerle ilgili ilk ve son kez bir açıklama yapmak zorunda kaldık. 4 yıl önce sevgi ile başladığımız ve birbirimize karşı hiç bir insani hata yapmadan sürdürdüğümüz ilişkimizi dostça ve saygıyla bitirme kararı aldık. Bu kararımıza ve sonrasında yaşayacağımız sürece herkesin saygı ve hassasiyetle yaklaşacağına inanıyoruz.

Oğuzhan-Yağmur