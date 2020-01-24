Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin barışıyor mu? Manidar açıklama!

Yeni albümünün müjdesini veren Koç, "Şarkılar aşk acısı için mi yazıldı?" sorusuna "Bütün şarkılar aşk şarkısı. Ben 10 yıl önce de aşk şarkısı yaparak girdim piyasaya. Bütün şarkılar aşka dair. Acıyı çeksen de çekmesen de... Şarkılar aşka yazılıyor, ne yapalım? Mecbur... Elde o var." yanıtını verdi.

Yağmur Tanrısevsin ile yeniden barışıp barışmayacağı yönündeki soruları yanıtsız bırakan Oğuzhan Koç, "Aşka küsmedim, aşka küsülür mü hiç? Hayat devam ediyor" dedi.

NE OLMUŞTU?

Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin 5 yıl aşk yaşamış, geçtiğimiz yıl ekim ayında sürpriz bir kararla yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından Oğuzhan Koç, Instagram sayfasından Yağmur Tanrısevsin ile olan tüm fotoğrafları jet hızıyla silmişti.