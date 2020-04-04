Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin ayrılığa dayanamadı: Barıştılar!

Oğuzhan Koç 8 yıl birlikte olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı Zeynep Koçak’tan 2014’te ayrılmış, hiç vakit kaybetmeden Yağmur Tanrısevsin ile aşk yaşamaya başlamıştı. Yakınlarının “nikah masasına oturacaklar” dediği sevgililer Ekim 2019’da da ilişkinin bittiğini duyurmuştu. Ne var ki, ayrılık uzun sürmedi.

BARIŞTILAR

Yağmur Tanrısevsin ve Oğuzhan Koç çifti ortak dostları sayesinde barıştılar. Posta'da yer alan habere göre, sosyal medyada da birbirlerini yeniden takibe alan sevgililer karantina günlerini birlikte geçiriyor.