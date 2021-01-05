Oğuzhan Koç da Demet Özdemir aşkını itiraf etti... Sosyal medya çalkalandı

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç arasındaki aşk iddiaları geçtiğimiz yaz aylarından beri gündeme geliyor. İkili karşılıklı olarak aşk haberlerini reddetse de yılbaşını Çeşme'de geçirdikleri ortaya çıktı. Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile Çeşme'de fotoğraflarının çekilmesinin ardından 'Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. Yeni yılın aşk bombası dersiniz artı' paylaşımında bulundu.



Oğuzhan Koç da sessizliğini ilk kez bozdu ve Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşımda bulundu. Koç, 'Sadece iki insanı ilgilendiren bir konu kimseyi daha fazla meşgul etmesin diye açıklamak istedim. Daha önce yazıldığı gibi olmasa da şuan Demet'le güzel bir sürecin arifesindeyiz. Herkese iyi geceler dilerim' diyerek aşkını kabul etti.

Demet Özdemir'in iki yakın dostu ve aynı zamanda Oğuzhan Koç'un sevgilileri Yağmur Tanrısevsin ve Zeynep Koçak, aşk haberlerinin ardından ünlü oyuncuyu takipten çıkardı.