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  3. Oğulcan Engin'den flaş Ezgi Eyüboğlu hamlesi! Artık aşkını gizlemiyor

Oğulcan Engin'den flaş Ezgi Eyüboğlu hamlesi! Artık aşkını gizlemiyor

Oğulcan Engin'den flaş Ezgi Eyüboğlu hamlesi! Artık aşkını gizlemiyor

Önceki gün yeni aşkı Ezgi Eyüboğlu'yla 'Bayi Toplantısı' filminin galasında ilk kez görüntülenen Oğulcan Engin, flaş bir hamlede bulundu. Artık aşkını gizlemeyen Engin, sevgilisinin fotoğraflarını beğenmeye başladı.

Geçen haziranda Kaan Yıldırım ile 3 yıllık evliliği sona eren oyuncu Ezgi Eyüboğlu, gönlünü Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'e kaptırdı. Çift, önceki gün Bayi Toplantısı filminin galasına ayrı ayrı katıldı ve aşk sorularına yanıt vermedi. Ancak ikilinin çıkışta yan yana ilk kez görüntü vermesiyle ilişkileri belgelendi.

ARTIK GİZLEMİYOR

Aşkın ortaya çıkmasının ardından Oğulcan Engin'den yeni hamle geldi. Engin, Ezgi Eyüboğlu'nun Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafı ilk beğenen isimlerden biri oldu. Ayrıca Engin'in oyuncunun diğer karelerini de beğenmeye başladığı görüldü.


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