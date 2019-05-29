Oğulcan Engin'den Acun Ilıcalı'ya 'kefiyeli' doğum günü kutlaması

Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin, yakın arkadaşı Acun Ilıcalı'nın doğum gününü ilginç bir fotoğraf karesiyle kutladı. Instagram'dan paylaştığı bir fotoğrafta, ikilinin başınlarındaki kefiye dikkat çekti.

Çölde yaptıkları özçekimi paylaşan Oğulcan, "Doğum günün kutlu olsun Sheik Bin Acun" notunu paylaştı.

SURVİVOR OĞULCAN ENGİN KİMDİR?

30 Ağustos 1990 doğumlu Oğulcan Engin Seda Sayan ve Sinan Engin çiftinin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Milano’da European School Of Economics’te öğrenim görmüştür.

Oğulcan Engin 1999 senesinde Beşiktaş altyapısında futbol hayatına adım atmıştır. 2007 senesinde 2 kez Türkiye U-17 Milli Takım formasını giyen Oğulcan Engin uzun süre sakatlık dönemi geçirmiş ve bu dönem sonunda bedelsiz olarak Kasımpaşa Spor Kulübüne transferi gerçekleşmiştir. Futbol hayatını sona erdiren Oğulcan Engin, Acun Medya'da görev almaktadır.

Oğulcan Engin Ankara doğumlu baba tarafından aslen Trabzon Maçka’lıdır.