Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu Kapadokya tatilinde

Oğulcan Engin ile bir süredir aşk yaşadığı Ezgi Eyüboğlu birlikte geçirdikleri güzel bir günden paylaşımlarda bulundu. Oğulcan Engin'in sevgilisinin saçlarından öptüğü fotoğrafı sosyal medyasından paylaşmasıyla gündeme gelen çiftten Ezgi Eyüboğlu da verdiği pozlarla ilgi odağı oldu.

Ezgi Eyüboğlu sevgilisi Oğulcan Engin'e verdiği pozları "Dünyanın en sabırlı ve tatlı fotoğrafçısı" notu ile paylaştı.