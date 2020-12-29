Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu evleniyor mu? Çift ilk adımı attı

Takvim'de yer alan haberine göre; Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu çifti kirası 20 bin TL değerinde olan Acarkent'te ev kiraladı.



Kirayı yarı yarıya ödemek koşuluyla aynı eve taşınacak olan ikili hakkında 'Evlilik için ilk adımı attı' yorumları yapıldı.

EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR?

Ezgi Eyüboğlu, 15 Haziran 1988 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde master yapmıştır. 2012 yılında başrollerini Halit Ergenç ve Meryem Uzerli’nin başrollerini paylaştığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde Aybige Hatun rolüyle dikkatleri üzerine çekti. Ardından Sudan Bıkmış Balıklar dizisinde rol almıştır. Ama asıl çıkışını 2015'te başrollerini Kaan Yıldırım ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Kumsal Güçlü karakterini canlandırdı. Son olarak ise Payitaht Abdülhamid adlı dizide Ahsen karakterini canlandırmıştır.

OĞULCAN ENGİN KİMDİR?

30 Ağustos 1990 doğumlu Oğulcan Engin Seda Sayan ve Sinan Engin çiftinin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Milano’da European School Of Economics’te öğrenim görmüştür.

Oğulcan Engin 1999 senesinde Beşiktaş altyapısında futbol hayatına adım atmıştır. 2007 senesinde 2 kez Türkiye U-17 Milli Takım formasını giyen Oğulcan Engin uzun süre sakatlık dönemi geçirmiş ve bu dönem sonunda bedelsiz olarak Kasımpaşa Spor Kulübüne transferi gerçekleşmiştir. Futbol hayatını sona erdiren Oğulcan Engin, Acun Medya'da görev almaktadır.

Oğulcan Engin Ankara doğumlu baba tarafından aslen Trabzon Maçka’lıdır.

Bir süredir aşk yaşayan Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu çiftinden hayranlarını heyecanlandıran haber geldi. Geçtiğimiz günlerde lüks bir siteden ev kiralayan ünlü çift hakkında 'Evlilik için ilk adımı attı' yorumları yapıldı. Aşklarını magazin basınından uzakta yaşayan Oğulcan Engin ve güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu çiftinden hayranlarını sevindiren haber geldi.