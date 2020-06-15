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  3. Oğulcan Engin ilk kez paylaştı! Sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'na romantik kutlama
15 Haziran 2020 Pazartesi 09:21 | Son Güncelleme:

Oğulcan Engin ilk kez paylaştı! Sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'na romantik kutlama

Oğulcan Engin ilk kez paylaştı! Sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'na romantik kutlama

Bir süredir oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile aşk yaşayan Oğulcan Engin, sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Oyuncu Ezgi Eyüboğlu, kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım'dan boşandıktan sonra aradığı aşkı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'de buldu. İkilinin aşkı, birlikte katıldıkları 'Bayi Toplantısı' filminin galasında ortaya çıktı.

OĞULCAN'DAN ROMANTİK PAYLAŞIM

Ezgi Eyüboğlu, 32 yaşına bastı. Oğulcan Engin, sevgilisinin doğum gününde çekilen karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Engin'in "Sevgili... İyi ki doğdun" notuyla yaptığı bu paylaşım kısa sürede 50 binden fazla beğeni ve yorum aldı.

ANNE VE BABASI FOTOĞRAFI BEĞENDİ

Oğulcan Engin'in romantik paylaşımına annesi Seda Sayan ile babası Sinan Engin de sessiz kalmadı. Çift, oğullarının fotoğrafına kalp ve nazar boncuğu emojilerini not düştü.

SILA İLE AHMET BENZETMEDİ

Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu'nun romantik pozu, bir dönem aşk yaşayan ve şiddet iddiaları ile gündeme gelen Sıla ve Ahmet Kural'ın fotoğrafına benzetildi.

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