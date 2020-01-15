Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,899
  • 6,5628
  • 294.198
  • 120792
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Oğulcan Engin, Ebru Şahin'le aşk yaşadığı iddialarının ardından sessizliğini bozdu!

Oğulcan Engin, Ebru Şahin'le aşk yaşadığı iddialarının ardından sessizliğini bozdu!

Oğulcan Engin, Ebru Şahin'le aşk yaşadığı iddialarının ardından sessizliğini bozdu!

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, Cem Yılmaz'ın 'Karakomik' filmlerinin dün akşam gerçekleşen galasına katıldı. Engin, oyuncu Ebru Şahin ile aşk yaşadığı iddiaları karşısında sessizliğini bozdu.

İddiaları yalanlayan Oğulcan Engin, şöyle konuştu: "Annem o kadar çok açıkla yapıyor ki benden habersiz. 'Acaba yine mi bir şey söyledi?' dedim. Ebru benim arkadaşım. 'Anne böyle bir şey var mı?' dedim. 'Yok oğlum' dedi. Biz de sosyal medyadan öğreniyoruz. Ebru'yu çok eski tanırım. Çok da başarılı bir oyuncu. Biri olursa elinden tutar çıkarım zaten. Şuan hayatımda kimse yok."


Aşk iddialarının ardından sessizliğini bozdu
Berfu Yenenler eski haline geri döndü
Serenay Sarıkaya'ya partner aranıyor
Acun Ilıcalı'dan şaşırtan Rıdvan Dilmen itirafı!
Aşk yaşıyorlar mı? Ve Serenay konuştu!
<p>Son olarak 2016-2017 sezonunda Cesur ve Güzel dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrol oynayan Tuba B

´Rise of Empires: Ottoman´ dizisinden ilk görüntüler yayınlandı!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Yönleri farklı mezarlar şaşırtıyor!

Pentagon yetkilisinden Türkiye itirafı: Baskıya boyun eğmiyor! S-400'den vazgeçmiyor