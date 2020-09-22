Öğretmen yeni sezon ne zaman başlayacak? FOX TV Öğretmen yeni sezon fragmanı yayında!

Öğretmen FOX TV ekranlarında yayınlanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle erken sezon finali yapan dizi, sezona hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Öğretmen yeni sezon fragmanı yayınlandı. Dizinin yapımcısından yeni bölümlere dair açıklama gelirken Öğretmen final tarihi de bildirilmişti.

ÖĞRETMEN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

FOX TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Öğretmen, yeni sezonu ile ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Yeni sezon tarihi henüz kesinleşmedi fakat geçtiğimiz haftalarda dizinin yapımcısı Medyapım'dan Öğretmen dizisi ile ilgili açıklama yapılmıştı. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada final tarihine ilişkin de bilgi verilmişti.

"Öğretmen dizimizin çekimleri 21 Temmuz Salı başlıyor. İlk sezonuna pandemi sebebiyle ara veren dizimiz 32 bölüm daha çekilecek. Ekim ayında yeniden izleyicisiyle buluşacak olan dizinin Mayıs 2021’ de 36. bölümüyle final yapması planlanıyor" ifadelerine yer verildi.





Öğretmen yeni sezon tarihi kesinleştiğinde haberimizin içerisine güncel bilgilendirmeler eklenecektir.