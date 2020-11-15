Öğretmen final mi yaptı, neden final yaptı? Öğretmen'de Akif Hoca ölecek mi?

Öğretmen dizisi final bölümü ile bu akşam FOX Tv'de yayınlanıyor. İlker Kaleli, Ceren Moray, Serhat Kılıç ve Afra Saraçoğlu'nun başrol oynadığı dizide öğrencilerini rehin alarak bütün ülkenin dikkatini çekmesi, Zeynep ve Rüya’nın başına gelenlerin sorumlularını ortaya çıkarması ve verdiği tüm dersler, hepsi onu bu âna getirmiştir. Peki, Öğretmen'de Akif Hoca ölecek mi?

ÖĞRETMEN FİNAL Mİ YAPTI?

Öğretmen dizisi 15 Kasım akşamı yayınlanan 9. bölümü ile ekranlara veda ediyor.

ÖĞRETMEN'DE AKİF HOCA ÖLECEK Mİ?

Öğretmen'de Akif Hoca, öğrencilerine rehine hayatlarının son bulduğunu söylüyor. Gizem arkadaşlarına Akif Hocanın kendini öldürteceğini söylüyor. 9. bölüm fragmanında okulun çatısında ölüme kollarını açan Akif Hoca'nın etrafını öğrencileri sarıyor. Peki, Öğretmen'de Akif Hoca ölecek mi? bu akşamki bölümde belli olacak.

ÖĞRETMEN DİZİSİ FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

Akif’in artık son dersini verme vakti gelmiştir. Şimdiye dek her yaptığı: öğrencilerini rehin alarak bütün ülkenin dikkatini çekmesi, Zeynep ve Rüya’nın başına gelenlerin sorumlularını ortaya çıkarması ve verdiği tüm dersler, hepsi onu bu âna getirmiştir. Ve Akif bu son dersini verebilmek için her şeyi göze alır: canını vermeye bile. Fakat şimdiye dek hayatına dokunduğu kimse Akif’i kaybetmeye hazır değildir.