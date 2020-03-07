Öğretmen dizisine tepki yağdı! Öğretmen dizisi neden beğenilmedi?

FOX TV'nin yeni başlayan gençlik dizisi Öğretmen, ilk bölümüyle geçtiğimiz günlerde ekrana geldi. Liselerdeki öğrencilerin davranışları ve psikopat bir öğretmeni konu edinen dizi, kısa sürede gündem oldu. Dizinin ilk bölümüne MEB çalışanından tepki geldi.

"İÇERİĞİ TAM BİR FİYASKO"

MedYapım ve MF Yapım'ın yapımcılığını beraber üstlendiği Öğretmen dizisine, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Twitter hesabından şöyle sert çıktı: "Öğretmen ne olursa olsun, sevgi çınarıdır. Kızarken bile o duyguyu sevgiyle besler. Şefkat ve edeple terbiye edendir, psikopat değildir. Adı: Öğretmen İçeriği sadece ve sadece kocaman bir fiyasko."