Öğretmen dizisi yeni gününde bomba gibi geliyor!

İlker Kaleli, Ceren Moray, Afra Saraçoğlu, Serkan Keskin, Serhat Kılıç ve Şerif Erol’un başrollerinde yer aldığı Öğretmen dizisinin yeni bölüm tarihi belli oldu. Öğretmen dizisi 11 Ekim Pazar akşamı saat 20.00’de 5. bölümü ile seyiricisiyle buluşacak.

Öğretmen’in hikayesi yeniden başlıyor. Küçükkapı Lisesi 12A sınıfı büyük bir kaosun içindedir. Akif’in baygın olmasından yararlanmak isteyen bir grup öğrenci okuldan çıkmaya çalışır fakat karşılarında Akif’e ilk günden beri destek olan bir arkadaşlarını bulurlar.

Hemen okuldan çıkmak isteyen öğrenciler ve Akif’e inanan ve okulu terk etmeyen öğrenciler arasında bir çatışma yaşanır.

Bütün bu karmaşadan uzak durmaya çalışan bir öğrenci ise içerde ve dışarda yaşanan bütün her şeyin anahtarıdır. Bu sırada adım adım okula polis yaklaşmaktadır. Akif uyanıp polisleri durdurabilecek midir?



