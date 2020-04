Öğretmen dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Öğretmen 5. Yeni bölüm bu akşam var mı, neden yok?

Türkiye’de koronavirüs önlemleri çerçevesinde birçok dizinin çekimine geçici süreliğine ara verilmişti. Öğretmen dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Sorusunun yanıtı ise seyirciler tarafından merak ediliyor. Öğretmen 5. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Öğretmen dizisi her hafta Çarşamba akşamları FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Öğretmen yeni bölüm ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

ÖĞRETMEN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

FOX TV'de 1 Nisan Çarşamba günü yayınlanması beklenen Öğretmen 5. Bölümün ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.

Kanal yönetiminden veya dizinin yapımcı firmasından henüz resmi bir açıklama gelmedi. Koronavirüs salgını nedeniyle birçok dizi setinde olduğu gibi Yasak Elma dizisinin çekimlerinin de durdurulmasının ardından, Öğretmen dizisinin de bu akşam yeni bölüm yayınlanmama sebebinin bu olduğu düşünülüyor.

ÖĞRETMEN 5. YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Öğretmen dizisi bu akşam yeni bölüm yayınlamayacak. Saat 20.00’de FOX TV ekranlarında özel bölümü ile izleyici karşısına geçecek. Güncel bir bilgilendirme yapılması durumunda, ilgili bilgiler haberimiz içerisine eklenecektir.

ÖĞRETMEN DİZİSİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Koray Kerimoğlu'nun üstlendiği Öğretmen dizisi oyuncu kadrosunda; İlker Kaleli, Ceren Moray, Serhat Kılıç, Afra Saraçoğlu, Serkan Keskin, Efekan Can, Ramazan Demir, Göksu Melek Ulucan, Bensu Uğur, Can Bartu Arslan, Elif Ceren Balıkçı, Ezgi Gör, Cansu Tuman, Özgür Civelek, Beran Soysal, Burak Can Aras, Ruhi Sarı, Metehan Parıltı, Doğa Özüm, Hakan Dinçkol, Hasan Şahintürk, İsmail Karagöz, Seyit Nizam Yılmaz, Cansın Şenel, Deniz Özgür, Ömer Furkan Eroğlan, Şerif Erol gibi isimler yer alıyor.