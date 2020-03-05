Öğretmen dizisi rakiplerini solladı! Kuruluş Osman ile arasında kıran kırana rekabet

Öğretmen dizisi dün akşam ilk bölümü ile ekrana geldi. Konusu ve oyuncu kadrosu ile merak uyandıran dizi her hafta çarşamba akşamları yayınlanacak. Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir gibi iddialı yapımlar ile rakip olan yeni dizi reyting sonuçları ile şaşırttı. Oyuncu kadrosunda İlker Kaleli, Ceren Moray, Serkan Keskin gibi isimlerin yer aldığı Öğretmen, AB puan türünde tüm rakiplerini solladı. Diğer puan türlerinde ise Kuruluş Osman zirveyi kaptırmadı.

ÖĞRETMEN DİZİSİ HIZLI GİRİŞ YAPTI!

Fox TV’de yayınlanan öğretmen dizisi dün akşam ilk bölümü ile ekrana geldi. Oyuncu kadrosunda İlker Kaleli, Ceren Moray, Serkan Keskin, Serhat Kılıç, Şerif Erol gibi isimlerin yer aldığı dizi AB puan türünde birinci sırada yer aldı.

Total puan türünde ise ATV’nin başarılı dizisi Kuruluş Osman birinci sıraya, Öğretmen dizisi üçüncü sıraya, Doğduğun Ev Kaderindir dördüncü sıraya yerleşti.

ABC puan türünde zirvenin sahibi Kuruluş Osman oldu. Öğretmen dizisi bu puan türünde üçüncü sırada, Doğduğun Ev Kaderindir dördüncü sırada yer aldı.