Öğretmen dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Öğretmen dizisi ne zaman başlıyor?

Öğretmen dizisi konusu ve oyuncuları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. “Öğretmen dizisi ne zaman başlıyor?” sorusu da dizinin başlamasını sabırsızlıkla bekleyen kişiler tarafından merak ediliyor. Başrollerini İlker Kaleli’nin üstlendiği dizi Fox Tv ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizide Akif Öğretmen’i canlandıran İlker Kaleli öğrencilerine “iyi insan” olmanın yollarını alışılagelmişin dışında bir yöntemle anlatıyor. İşte Öğretmen dizisi oyuncu kadrosu ve konusu…



ÖĞRETMEN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Hikayenin baş kahramanı olan fizik öğretmeni Akif Erdem; öğrencilerine bir “insanlık dersi” vermek istemektedir. Yalnız Akif Öğretmen; bildiğimiz, alıştığımız öğretmenlerden daha farklı bir ders anlatma yöntemi kullanmaktadır.

Akif Erdem, bu son dersi için öncelikle Küçükkapı Lisesi 12A sınıfını rehin alır ve bir bomba kullanarak sınıfı okulun geri kalanından kopartır. Çocuklar ve Akif artık dışarı çıkamayacaklardır… Ve Akif Öğretmen; çocuklara bir soru sorar; “12A sınıfı öğrencisi Rüya Örnek’in ölümüne aranızdan kim sebep olmuştur?”

Rehin alınan gençlerin bu durumdan kurtulmalarının tek bir yolu vardır; doğruyu söylemek!

Çocuklara ve hatta tüm ülkeye “iyi insan” olmanın önemini anlatan, empati kurmayı ve düşünmeyi öğreten Akif Öğretmen’i zamanla anlayacak ve çok sevecek olan öğrenciler; yaptıkları yanlışların farkına varıp son derslerini başarıyla tamamlayacaklardır.

ÖĞRETMEN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başrollerinde İlker Kaleli’nin Akif Öğretmen karakteri ile yer aldığı Öğretmen dizisi 4 Mart Çarşamba akşamı Fox Tv’de izleyici ile buluşacak.

ÖĞRETMEN 1. BÖLÜM ÖZETİ…

Hikaye; bir sene önce Akif’in belki de hayattaki en mutlu günüyle başlar… O gün Akif, sevdiği kadın olan Zeynep’e evlenme teklifi eder. Zeynep, Küçükkapı Lisesi’nde öğretmenliğe ilk başladığı gün aynı zamanda Akif’le nişanlanmıştır. Zeynep bir öğretmen olarak Küçükkapı Lisesi’ne ilk adımlarını atarken Akif, bunun sonun başlangıcı olduğunu bilmeden ona aşkla baka kalmıştır.

Bu olaydan bir sene sonra Akif Erdem; Küçükkapı Lisesi’nde Fizik Öğretmeni olarak 12A sınıfına girer ve öğrencileri rehin alıp okulla bağlantılarını koparacak bir bomba patlatır. Kimsenin zarar görmediği patlamada; bütün 12A sınıfı ve emniyet güçleri, Akif’in bunu neden yaptığını öğrenmeye çalışacaktır…

Akif Öğretmen; herkese büyük bir ders verecektir…

ÖĞRETMEN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Öğretmen dizisi oyuncu kadrosunda İlker Kaleli, Ceren Moray, Serhat Kılıç, Afra Saraçoğlu, Serkan Keskin ve Şerif Erol gibi isimler yer alıyor.